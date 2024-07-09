المقاومة الاسلامية ترد على ‏اعتداءات العدو الاسرائيلي في بلدة رب ثلاثين وتستهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة بالاسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 19:50

المقاومة الاسلامية ترد على ‏اعتداءات العدو الاسرائيلي في بلدة رب ثلاثين وتستهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة بالاسلحة المناسبة

منذ 39 mins 9 July، 2024
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