مراسل المنار: صاروخ أطلق من لبنان تجاه مستوطنة المنارة الاسرائيلية شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 9 2024 - 19:50

مراسل المنار: صاروخ أطلق من لبنان تجاه مستوطنة المنارة الاسرائيلية شمال فلسطين المحتلة

منذ 1 ساعة 9 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة