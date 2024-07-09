‫الحلقة الـ2 من الهدهد تعرض مشاهد لـ6 مواقع استراتيجية  ‫للاستطلاع الإلكتروني على الاتجاه الشمالي والشرقي لكيان العدو  – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 16:16

‫الحلقة الـ2 من الهدهد تعرض مشاهد لـ6 مواقع استراتيجية  ‫للاستطلاع الإلكتروني على الاتجاه الشمالي والشرقي لكيان العدو 

منذ 2 ساعة 9 July، 2024
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