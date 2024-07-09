الشهيد المجاهد علي حسين ويزاني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 12:24

الشهيد المجاهد علي حسين ويزاني

منذ 24 mins 9 July، 2024
علي حسين ويزاني
شهداء على طريق القدس

علي حسين ويزاني 1

المصدر: موقع المنار

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