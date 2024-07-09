سرايا القدس-كتيبة طولكرم: تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار مُعدة مسبقاً في جرافة عسكرية صهيونية من نوع D9  في محور الشارع الرئيسي( المنشية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 9 2024 - 08:12

سرايا القدس-كتيبة طولكرم: تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار مُعدة مسبقاً في جرافة عسكرية صهيونية من نوع D9  في محور الشارع الرئيسي( المنشية)

منذ 13 mins 9 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة