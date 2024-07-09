عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 08-07-2024، وفقًا للآتي:
1- الساعة 17:05 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 18:00 استهداف موقع الراهب بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
3- قصف مستوطنة هغوشريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة كفرحونة.
4- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حولا.
5- الساعة 20:15 قصف مستوطنة يسود همعليه بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي برعشيت وكفرحونة (الاعتداء الذي أدى الى تدمير المزرعة).
6- الساعة 20:40 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حولا.
المصدر: الاعلام الحربي