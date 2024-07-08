هنية يحذر من التداعيات الكارثية للعدوانية الصهيونية في غزة وانعكاساتها على المفاوضات

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية الاثنين اتصالات عاجلة مع الوسطاء القطريين والمصريين، محذرا من التداعيات الكارثية لما يجري من إجرام صهيوني في مدينة غزة ورفح وغيرها في شمال وجنوب القطاع.

واكدت حركة “حماس” في بيان لها أن :هنية أبلغ الوسطاء أن ما يجري من تهديد الاحتلال للأحياء من مدينة غزة وطلب إخلائها يعيد العملية التفاوضية لنقطة الصفر”، وتابعت “أبلغ هنية الوسطاء أن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه يتحملان المسؤولية عن انهيار مسار العملية التفاوضية التي تجري في هذه الايام للتوصل إلى صفقة إطلاق نار وتبادل أسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم