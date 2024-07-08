نقابة مربي المواشي: العدو الصهيوني يهدف لضرب القطاع ما سيزيدنا تصميما على التصدي والصمود

دانت “نقابة مربي المواشي في البقاع” في بيان لها الاثنين “العدوان الصهيوني الإجرامي الجبان على مزرعة ماعز في جبل طورة في منطقة جزين، ما أدى إلى نفوق مئات رؤوس الماعز، وإلحاق أضرار جسيمة بالمزرعة المستهدفة”.

ورأت النقابة ان “العدو الصهيوني يهدف إلى ضرب قطاع تربية المواشي في لبنان، والذي يُعد من أهم مرتكزات الإقتصاد اللبناني وصموده”، وأضافت ان “إمعان العدو الإسرائيلي في إجرامه الفاضح والمنتهك لكل القوانين الدولية، لن يحقق أهدافه في إخضاع الشعب اللبناني المقاوم، بل سيزيدنا إصرارا وتصميما على التصدي والصمود وإفشال أهداف عدوانه وإجرامه وكسر مشاريعه وتحقيق النصر العزيز بإذن الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام