إعلام العدو: مروحية عسكرية تحط في مستشفى “شعاري تسيدك” في القدس وعلى متنها جنوداً مصابين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 8 2024 - 15:46

إعلام العدو: مروحية عسكرية تحط في مستشفى “شعاري تسيدك” في القدس وعلى متنها جنوداً مصابين

منذ 11 mins 8 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة