حركة حماس: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم والضغط لوقف جريمة الإبادة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 15:46

حركة حماس: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم والضغط لوقف جريمة الإبادة

منذ 29 mins 8 July، 2024
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