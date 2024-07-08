كتائب القسام: استهدفنا قوات العدو المتموضعة في محور “نتساريم” بعدد من صواريخ “رجوم” عيار 114ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 15:46

كتائب القسام: استهدفنا قوات العدو المتموضعة في محور “نتساريم” بعدد من صواريخ “رجوم” عيار 114ملم

منذ 36 mins 8 July، 2024
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