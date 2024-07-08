صحيفة “هآرتس عن اللواء في احتياط جيش الاحتلال “إسحاق بريك”: إذا لم يكن الجيش الإسرائيلي قادراً على هزيمة حماس فمن المؤكد أنه لن يستطيع هزيمة حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 11:24

صحيفة “هآرتس عن اللواء في احتياط جيش الاحتلال “إسحاق بريك”: إذا لم يكن الجيش الإسرائيلي قادراً على هزيمة حماس فمن المؤكد أنه لن يستطيع هزيمة حزب الله

منذ 43 mins 8 July، 2024
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