الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف منازل مأهولة في شارع يافا شرقي غزة ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 08:56

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف منازل مأهولة في شارع يافا شرقي غزة ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض

منذ 21 mins 8 July، 2024
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