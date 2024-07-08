قوات الاحتلال تطلق قنابل إنارة فوق حي الصبرة جنوب مدينة غزة تزامناً مع غارات جوية عنيفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 8 2024 - 02:32

قوات الاحتلال تطلق قنابل إنارة فوق حي الصبرة جنوب مدينة غزة تزامناً مع غارات جوية عنيفة

منذ 1 ساعة 8 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة