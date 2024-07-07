أبو عبيدة: معركة رفح الجارية منذ نحو شهرين وما يحدث في الشجاعية وشمال القطاع ووسطه أكبر دليل على بأس مقاومتنا وفشل العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 20:08

أبو عبيدة: معركة رفح الجارية منذ نحو شهرين وما يحدث في الشجاعية وشمال القطاع ووسطه أكبر دليل على بأس مقاومتنا وفشل العدو

منذ 2 ساعة 7 July، 2024
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