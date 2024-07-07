الناطق باسم كتائب القسام: قدمنا الشهداء الأبرار من الجنود والقادة من المستويات كافة لكن الراية لا تسقط ولن تسقط – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 20:08
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الإمام الخامنئي خلال استقباله أعضاء حكومة الشهيد السيد ابراهيم رئيسي المنتهية ولايتها: كنتم حكومة العمل والأمل والحركة
الناطق باسم القسام: جبهات الإسناد والمقاومة في لبنان والعراق واليمن توحدت لنصرة القدس وضمير أمتنا ينحاز لهذه المقاومة
الناطق باسم القسام: مقاتلو أمتنا حققوا بتوحيد الجبهات أمام الاحتلال الوحدة العربية بشكل غير مسبوق
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى قصفت بقذائف الهاون النظامي عيار 60 قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تمركزًا لآليات العدو على خط الإمداد في محور "نتساريم" بصواريخ "107" وقذائف الهاون الثقيلة
جيش الاحتلال الصهيوني أقر بمقتل ضابط من سلاح الهندسة في قطاع غزة
حكومة العدو الصهيوني تمدد إخلاء المستوطنات الواقعة من 0 إلى 7 كلم في الجنوب ومن 0 إلى 5 كلم في الشمال إلى 31 آب 2024
السيد الحوثي للنظام السعودي: سنقابل كل شيء بمثله البنوك بالبنوك ومطار الرياض بمطار صنعاء والموانئ بالميناء
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الناطق باسم كتائب القسام: قدمنا الشهداء الأبرار من الجنود والقادة من المستويات كافة لكن الراية لا تسقط ولن تسقط
منذ 2 ساعة
7 July، 2024
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