إعلام العدو: الحديث عن إصابتين ميؤوس منها باستهداف عدد من الجنود “الإسرائيليين” عند الحدود مع لبنان بصاروخ موجّه – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 14:58

إعلام العدو: الحديث عن إصابتين ميؤوس منها باستهداف عدد من الجنود “الإسرائيليين” عند الحدود مع لبنان بصاروخ موجّه

منذ 12 mins 7 July، 2024
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