وسط مواجهات واشتباكات… إصابات واعتقالات بالضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تركزت في محافظة رام الله، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين.

وفي هذا الاطار، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 3 فلسطينيين إثر اقتحامها منطقة وادي الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها بأن عدة دوريات للاحتلال اقتحمت منطقة وادي الفارعة بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري، فيما انتشرت قوات مشاة في المنطقة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل انتهت باعتقال الفلسطينيين الثلاثة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون قضاء طوباس، ونفذت عمليات تفتيش وسط اندلاع مواجهات داخل البلدة، كما اندلعت اشتباكات مسلحة في البلدة بالتزامن مع اقتحام الاحتلال لها.

هذا وقال نشطاء إن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات خلال مداهماتها لمنازل الفلسطينيين، إثر اقتحامها بلدة سلواد شرقي رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال النشطاء إن “قوات الاحتلال قامت بتحطيم عدد من المركبات التابعة لمواطنين فلسطينيين”.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وطالت الاعتقالات في سلواد 16 فلسطينياً وهم: سائد داهس، ويوسف الغول، ولطفي خروفة، وعلاء الخراز، وسيف عزات، ورامي الصالحي، وعدي عمر، ومعتز أبو العز، ومحمد أبو العز، وحسن تيسير، وتامر مرشد، وموسى مرشد، وفراس فردة، ومحمد عاهد، وعمر عبد الغني، ومحمد حسن مفرح.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا واعتقلت كل من الأسيرين المحررين مأمون نصار وعلي الحروب وإبراهيم الشرحة، قبل أن تفتش منازلهم وتنكل بهم.

المصدر: مواقع إخبارية