حماس: مجزرة الاحتلال بحق الصحافة تستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي

قالت حركة حماس، إن “كوكبة جديدة من الصحفيين تنضم إلى قافلة شهداء حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على شعبنا الأعزل في قطاع غزة، بكل مكوّناته، بعد استهداف آلة القتل الإجرامية خلال الساعات الماضية خمسة صحفيين مع عائلاتهم”.

وأضافت ان “ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الذين ارتقوا منذ بدء هذا العدوان إلى 158 صحفياً وصحفيةً، تم قتلهم بكل وحشية، مع سبق الإصرار، في إطار سياسة هذه الحكومة الفاشية، معاقبتهم على أداء رسالتهم، وتغييب وطمس حقيقة ما يُرتَكب من فظائع بحق المدنيين”.

وقالت حماس “إن هذه المجزرة التي تنفّذها حكومة الاحتلال الإرهابية، بحق الصحافة والصحفيين، دون أي اكتراث بعواقب انتهاكها للقوانين الدولية التي تشدد على حمايتهم وتسهيل عملهم؛ تستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، وفرض إجراءات عاجلة لوقفها، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة”.

ووجهت حماس نداء “إلى الصحفيين والشخصيات الإعلامية، والمؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية كافّة، إلى مساندة زملائهم الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على استكمال رسالتهم التي يحاول الاحتلال الفاشي طمسها، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد لهم، وفضح جرائم الاحتلال الوحشية بحقهم”.

المصدر: موقع حركة حماس