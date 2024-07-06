الإمام الخامنئي في رسالة إلى اتحاد المنتديات الطالبية: الفشل الأخلاقي والسياسي للغرب هو القضية الأبرز اليوم

وجه الإمام السيد علي الخامنئي رسالة غلى اتحاد المنتديات الطالبية في الجمهورية الإسلامية الايرانية، وقال “- اتحادكم الأصيل وطيّب السّمعة، واستمرار نشاطاته، لهو ظاهرة مبشّرة، ويمكن لهذا الحضور الجماعي – على حجمه – أن يؤدي دورًا رياديًّا في القضايا الجارية والمعقدّة حول العالم”.

وأشار الإمام الخامنئي إلى ان التأثير في القضايا الكبرى يستند إلى دافعيّة الناشطين وإيمانهم وثقتهم بأنفسهم، أكثر من أي عِدّة وعُدّة؛ وهذا الذخر الثمين – بحمد الله – حاضرٌ ومشهود فيكم، أيها الشباب الإيرانيون المؤمنون والثوريون.

وقال الإمام الخامنئي “إنّكم على علمٍ بالقضايا المهمة وجروح العالم الجديدة والقديمة؛ آخرها فاجعة غزة التي لا مثيل لها، وأبرزها فشل الغرب وساسته وحضارته أخلاقيًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، وأعظمها عِبرةً هو عجزُ أدعياء الديمقراطية الليبرالية عن إرساء حرية التعبير، وغفلتهم القاتلة عن قضية العدالة الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف “انّ البارقة الخافتة، ولكن الواعدة، للاحتجاجات الشعبية، وخاصة الطالبية في أمريكا وأوروبا، هي أيضًا واحدة من أهم القضايا الراهنة، كما تواجه منطقة غربي آسيا، وكذلك بلدنا العزيز، قضايا متعددة ومتفاوتة الأهميّة”.

وختم رسالته “هذه كلّها مجالات للفكر والعمل والإبداع ضمن مجموعة مباركة مثل اتحادكم. أسأل الله العزيز الحكيم لكم كلّ التوفيق”.

المصدر: موقع الامام الخامنئي