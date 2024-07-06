النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد فرز 16.546.660 صوتا: مسعود بزشكيان نال 8.694.743 صوتا وسعيد جليلي نال 7.535.557 صوتا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 6 2024 - 04:16

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد فرز 16.546.660 صوتا: مسعود بزشكيان نال 8.694.743 صوتا وسعيد جليلي نال 7.535.557 صوتا

منذ 6 mins 6 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة