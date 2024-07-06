العدو الاسرائيلي يطلق قنابل ضوئية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 6 2024 - 02:40

العدو الاسرائيلي يطلق قنابل ضوئية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

منذ 42 mins 6 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة