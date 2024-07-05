وصول 3 شهداء وجرحى إلى مستشفى ناصر الطبي جراء قصف الاحتلال مناطق شرقي مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 23:28

وصول 3 شهداء وجرحى إلى مستشفى ناصر الطبي جراء قصف الاحتلال مناطق شرقي مدينة خانيونس

منذ 1 ساعة 5 July، 2024
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