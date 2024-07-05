اعلام العدو: الخلاف يتعلق بمدة المفاوضات حول المرحلة 2 ‫التي يجب ان تؤدي لهدوء مستدام – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 21:50

اعلام العدو: الخلاف يتعلق بمدة المفاوضات حول المرحلة 2 ‫التي يجب ان تؤدي لهدوء مستدام

منذ 44 mins 5 July، 2024
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