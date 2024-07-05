المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قصفوا مقر قيادة اللواء 769 ‏في ثكنة كريات شمونة الاسرائيلية بصلية من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 20:12

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قصفوا مقر قيادة اللواء 769 ‏في ثكنة كريات شمونة الاسرائيلية بصلية من صواريخ الكاتيوشا

منذ 12 mins 5 July، 2024
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