المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة الاسرائيلية بصلية من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 20:12
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لجان المقاومة بفلسطين: العدو يزيد من إجرامه وعمليات الإغتيال بالضفة لانه عاجز عن المواجهة في الميدان
سرايا القدس- كتيبة جنين: قام مجاهدونا باكتشاف قوة صهيونية والاشتباك معها في منطقة حرش السعادة
سرايا القدس- كتيبة جنين: تصدينا لقوات الاحتلال في محاور القتال واستهدفنا تعزيزاتها بالرصاص والعبوات المتفجرة
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية استقبل الأمين العام للجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش
حركة حماس: نؤكد رفضنا لأي خطط أو مشاريع أو مقترحات تسعى لتجاوُز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة
حركة حماس: إدارة قطاع غزة بعد دحر هذا العدوان الفاشي شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه شعبنا وهو لن يسمح بأي وصاية
حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية كافّة إلى الضغط لوقف حرب الإبادة الصهيونية وتقديم كل سبل الدعم لشعبنا
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: هناك مفاجآت باستخدام هذه الأسلحة وأسلحة لم يُكشف عنها
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية
اللقاء بين السيد نصر الله ووفد حماس استعرض التطورات في غزة وأوضاع جبهات الاسناد في لبنان واليمن والعراق
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون تمركزاً لقوات العدو المتمركزة على الحدود الفلسطينية المصرية شمال رفح
مراسل المنار: 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف للاحتلال على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
حركة حماس: إدارة قطاع غزة بعد دحر هذا العدوان الفاشي شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه شعبنا وهو لن يسمح بأي وصاية
حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية كافّة إلى الضغط لوقف حرب الإبادة الصهيونية وتقديم كل سبل الدعم لشعبنا
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قصفوا مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة الاسرائيلية بصلية من صواريخ الكاتيوشا
منذ 12 mins
5 July، 2024
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