حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية إلى الضغط لوقف حرب الإبادة الصهيونية على شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 16:46

حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية إلى الضغط لوقف حرب الإبادة الصهيونية على شعبنا

منذ 11 mins 5 July، 2024
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