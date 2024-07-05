حماس: نؤكد رفضنا لأي تصريحات أو مواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى القطاع تحت أي مسمى أو مبرر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 16:46
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اللقاء بين السيد نصر الله ووفد حماس استعرض التطورات في غزة وأوضاع جبهات الاسناد في لبنان واليمن والعراق
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تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: هناك مفاجآت باستخدام هذه الأسلحة وأسلحة لم يُكشف عنها
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حماس: نؤكد رفضنا لأي تصريحات أو مواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى القطاع تحت أي مسمى أو مبرر
منذ 18 mins
5 July، 2024
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