‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع ‏راميا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 14:56

‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع ‏راميا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 32 mins 5 July، 2024
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