كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” وسط شارع بغداد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 14:56

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” وسط شارع بغداد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 34 mins 5 July، 2024
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