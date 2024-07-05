أردوغان: قد نرسل نحن والرئيس بوتين دعوة إلى الرئيس الأسد لزيارة تركيا ومن شأن ذلك أن يكون بداية لمسار جديد من العلاقات بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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July 5 2024 - 14:56

أردوغان: قد نرسل نحن والرئيس بوتين دعوة إلى الرئيس الأسد لزيارة تركيا ومن شأن ذلك أن يكون بداية لمسار جديد من العلاقات بين البلدين

منذ 35 mins 5 July، 2024
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