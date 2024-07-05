الاحتلال يعرقل دخول المصلين للمسجد الأقصى ويمنع آخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 14:56

الاحتلال يعرقل دخول المصلين للمسجد الأقصى ويمنع آخرين

منذ 28 mins 5 July، 2024
مسجد
عربي وإقليمي - فلسطين

شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعلى أبواب المسجد الأقصى، وعرقلت وصول المصلين لأداء صلاة الظهر في الأقصى ومنعت آخرين من دخوله.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال وعناصر شرطته عرقلوا دخول المصلين عبر باب الأسباط ومنعت عددًا من الشبان من الدخول للمسجد لأداء صلاة الجمعة، وسط حالة استنفار وانتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وأوقف قوات الاحتلال عددًا من الشبان وعرقلت وصولهم إلى المسجد الأقصى في طريق الواد بالقدس القديمة وعبر باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى صلاة الجمعة في طريق المجاهدين.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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