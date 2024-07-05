الاحتلال يعرقل دخول المصلين للمسجد الأقصى ويمنع آخرين

شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعلى أبواب المسجد الأقصى، وعرقلت وصول المصلين لأداء صلاة الظهر في الأقصى ومنعت آخرين من دخوله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال وعناصر شرطته عرقلوا دخول المصلين عبر باب الأسباط ومنعت عددًا من الشبان من الدخول للمسجد لأداء صلاة الجمعة، وسط حالة استنفار وانتشار مكثف لقوات الاحتلال.

»» شاهد | قوات الاحتلال تستنفر في منطقة باب الأسباط وترجع الشبان تزامناً مع صلاة الجمعة pic.twitter.com/KR9w3s5ysb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 5, 2024

وأوقف قوات الاحتلال عددًا من الشبان وعرقلت وصولهم إلى المسجد الأقصى في طريق الواد بالقدس القديمة وعبر باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

المرابطة نفيسة خويص بعد منعها من الدخول للأقصى: “لا تهابوا الاحتلال وصلوا في الأقصى”. pic.twitter.com/SNkjCLJaKr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 5, 2024

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى صلاة الجمعة في طريق المجاهدين.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام