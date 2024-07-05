قوات الاحتلال تقتحم قرية صرة قضاء نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 03:34
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ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: هناك مفاجآت باستخدام هذه الأسلحة وأسلحة لم يُكشف عنها
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
قوات الاحتلال تقتحم قرية صرة قضاء نابلس
منذ 47 mins
5 July، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
نابلس
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