قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة جيوس شمال قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 00:24

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة جيوس شمال قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 38 mins 4 July، 2024
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