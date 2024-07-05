اعلام العدو عن مسؤول بالجيش الصهيوني: قيادة الجيش مستعدة لقبول أي صفقة مع حماس بأي ثمن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 00:24

اعلام العدو عن مسؤول بالجيش الصهيوني: قيادة الجيش مستعدة لقبول أي صفقة مع حماس بأي ثمن

منذ 42 mins 4 July، 2024
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