قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة كفر زيباد بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 00:22

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة كفر زيباد بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 4 July، 2024
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