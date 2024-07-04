مراسل المنار: 4 شهداء وعدد من الجرحى باستهداف العدو الاسرائيلي لمنزل في حي الدرج شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 22:46
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الاستهدافات اتت في إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في صور
مراسل المنار: طيران العدو اغار على بلدات الناقورة والقنطرة وبني حيان ومدفعيته قصفت أطراف الضهيرة والقنطرة ووادي الحجير
السيد هاشم صفي الدين: جيش العدو لن يتمكن من تحقيق انتصارات في أي معركة او مواجهة
سرايا القدس فجرت عبوة بآلية عسكرية وقصفت بقذائف الهاون تموضعات جنود العدو في حي الشجاعية بغزة
سرايا القدس فجرت بالاشتراك مع كتائب القسام دبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار في الشجاعية
مراسل المنار: شهيدان و6 اصابات بقصف صهيوني لمنزل بشارع يافا في غزة
قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: الاميركيون يدركون فاعلية ضرباتنا وأقروا بإبعادنا البحرية الاميركية
السيد عبد الملك الحوثي اشاد بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته مؤكدا على تمسك الشعب اليمني بمواقفه حتى وقف العدوان
ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: هناك مفاجآت باستخدام هذه الأسلحة وأسلحة لم يُكشف عنها
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: 4 شهداء وعدد من الجرحى باستهداف العدو الاسرائيلي لمنزل في حي الدرج شرق غزة
منذ 6 mins
4 July، 2024
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