قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق الشمالية والغربية لبيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 22:48

قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق الشمالية والغربية لبيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 27 mins 4 July، 2024
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