قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق الشمالية والغربية لبيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 22:48
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سرايا القدس فجرت عبوة بآلية عسكرية وقصفت بقذائف الهاون تموضعات جنود العدو في حي الشجاعية بغزة
المتحدث باسم جيش العدو يقر بمقتل رقيب واصابة جندي بمعارك وسط قطاع غزة
مراسل المنار: شهيدان و6 اصابات بقصف صهيوني لمنزل بشارع يافا في غزة
ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: هناك مفاجآت باستخدام هذه الأسلحة وأسلحة لم يُكشف عنها
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الإسلامية نفذت عمليات متزامنة على مواقع وقواعد العدو بأكثر من 200 صاروخ وعشرات المسيّرات الإنقضاضيّة
الاستهدافات اتت في إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في صور
مراسل المنار: طيران العدو اغار على بلدات الناقورة والقنطرة وبني حيان ومدفعيته قصفت أطراف الضهيرة والقنطرة ووادي الحجير
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله في مراسم تكريم الشهيد القائد "أبو نعمة": دماء القادة والشهداء ستصنع نصرا جديدا
السيد هاشم صفي الدين: جيش العدو لن يتمكن من تحقيق انتصارات في أي معركة او مواجهة
تتقبل قيادة حزب الله وعائلة الشهيد القائد الحاج ابو نعمة التبريكات في مجمع المجتبى (ع) الجمعة 5 تموز من الساعة 5 الى 7
كتائب القسام تمكنت من ايقاع قوة صهيونية في كمين محكم والاشتباك مع افرادها وأوقعتهم بين قتيل وجريح في الشجاعية بغزة
كتائب القسام استدرجت قوة صهيونية الى عين نفق وتم تفجيرها وايقاع القوة بين قتيل وجريح في تل السلطان غرب رفح
كتائب القسام استهدفت مقر عمليات العدو قرب موقع ناحل عوز شرق غزة بصواريخ رجوم و107
سرايا القدس فجرت بالاشتراك مع كتائب القسام دبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار في الشجاعية
مراسل المنار: 4 شهداء وعدد من الاصابات جراء استهداف الاحتلال منزلاً في حي الدرج شرقي غزة
ضابط بسلاح المدفعية بالمقاومة الإسلامية للمنار: صاروخ بركان من تصميم وصنع مهندسي المقاومة ومر بتجارب عدة
ضابط مدفعية بالمقاومة للمنار: صاروخ "فلق" لديه قدرة تدميرية عالية وأهميته تكمن بمداه حتى عمق 11 كلم
ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: أفشلنا عمل القبة الحديدية التي لم تستطع حماية الأهداف العسكرية والمدنية
ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: صاروخ جهاد نوع ثقيل من عائلة البركان وهو من تصميم المقاومة
ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: عمل 17 سنة لم يظهر منه إلا اليسير اليسير
ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: هناك مفاجآت باستخدام هذه الأسلحة وأسلحة لم يُكشف عنها
مسؤول في الادارة الاميركية: استئناف المفاوضات بشأن غزة اعتبارا من يوم غد في الدوحة
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق الشمالية والغربية لبيت لاهيا شمال قطاع غزة
منذ 27 mins
4 July، 2024
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المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي يعترف بمقتل رقيب من لواء المظليين بحي الشجاعية وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في معارك وسط غزة
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