ضابط في وحدة سلاح المدفعية التابع للمقاومة الإسلامية للمنار: سوف نلبي أي أوامر تعطى لسلاح المدفعية وبانتظار أوامر الأمين العام للاستمرار بهذه المعركة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 22:48

ضابط في وحدة سلاح المدفعية التابع للمقاومة الإسلامية للمنار: سوف نلبي أي أوامر تعطى لسلاح المدفعية وبانتظار أوامر الأمين العام للاستمرار بهذه المعركة

منذ 1 ساعة 4 July، 2024
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