ضابط في وحدة سلاح المدفعية التابع للمقاومة الإسلامية للمنار: نؤكد للأمين العام السيد حسن نصر الله أننا مازلنا على عهدنا الذي قطعناه معه ومازال السلاح بأيدينا وراجماتنا جاهزة للمعركة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 22:46

ضابط في وحدة سلاح المدفعية التابع للمقاومة الإسلامية للمنار: نؤكد للأمين العام السيد حسن نصر الله أننا مازلنا على عهدنا الذي قطعناه معه ومازال السلاح بأيدينا وراجماتنا جاهزة للمعركة

منذ 1 ساعة 4 July، 2024
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