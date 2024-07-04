ضابط في وحدة سلاح المدفعية التابع للمقاومة الإسلامية للمنار: نحن الآن بمرحلة من المعركة قد تتوسع إلى حرب وقد نبقى ضمن هذه الضوابط حتى انتهائها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 22:46

ضابط في وحدة سلاح المدفعية التابع للمقاومة الإسلامية للمنار: نحن الآن بمرحلة من المعركة قد تتوسع إلى حرب وقد نبقى ضمن هذه الضوابط حتى انتهائها

منذ 1 ساعة 4 July، 2024
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