اعلام العدو: مقتل ضابط اسرائيلي وإصابة 11 جنديا جراء هجمات حزب الله اليوم والطائرات بدون طيار أحدثت إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 21:10

اعلام العدو: مقتل ضابط اسرائيلي وإصابة 11 جنديا جراء هجمات حزب الله اليوم والطائرات بدون طيار أحدثت إصابات مباشرة

منذ 45 mins 4 July، 2024
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