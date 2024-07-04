مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارتين استهدفتا بلدتي ميس الجبل وعيتا الشعب في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 21:10
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المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد هادي أحمد شريم "حيدر" من بلدة حولا في جنوب لبنان والذي ارتقى على طريق القدس
إعلام العدو: لمدة ساعة هاجم حزب الله شمال "إسرائيل" بهجوم مشترك بالصواريخ والطائرات بدون طيار
السيد هاشم صفي الدين: جيش العدو لن يتمكن من تحقيق انتصارات في أي معركة او مواجهة
السيد صفي الدين: فشل العدو في غزة يدل على ان جيشه المنهك لا يقوى على تحقيق انتصارات
السيد صفي الدين: مقاومتنا اليوم تتناوب فيها الأجيال إلى أن يتحقق النصر الموعود ونحن على ثقة أن القدس ستتحرر يوما ما
تتقبل قيادة حزب الله وعائلة الشهيد القائد الحاج ابو نعمة التبريكات في مجمع المجتبى (ع) الجمعة 5 تموز من الساعة 5 الى 7
كتائب القسام تمكنت من ايقاع قوة صهيونية في كمين محكم والاشتباك مع افرادها وأوقعتهم بين قتيل وجريح في الشجاعية بغزة
كتائب القسام استدرجت قوة صهيونية الى عين نفق وتم تفجيرها وايقاع القوة بين قتيل وجريح في تل السلطان غرب رفح
كتائب القسام استهدفت مقر عمليات العدو قرب موقع ناحل عوز شرق غزة بصواريخ رجوم و107
سرايا القدس فجرت عبوة بآلية عسكرية وقصفت بقذائف الهاون تموضعات جنود العدو في حي الشجاعية بغزة
قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: الاميركيون يدركون فاعلية ضرباتنا وأقروا بإبعادنا البحرية الاميركية
السيد عبد الملك الحوثي: المعركة في البحر الأحمر أثبتت أن حاملات الطائرات نظام قديم عفا عليه الزمن ولا يستحق التكلفة
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: إعلان العدو الانتقال"للمرحلة الثالثة" هروب إلى الأمام واستمرار للفشل الذي يطارده
السيد عبد الملك الحوثي: الأميركي فشل في إيقاف عمليات حزب الله أو الحد منها والتقليل من تأثيرها وفاعليتها
السيد عبد الملك الحوثي: المقاومة العراقية مستمرة بقصف الأهداف الحيوية والعمليات المشتركة مع الجيش اليمني مسار عظيم
اتصال هاتفي بين الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة وقائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي
النخالة أطلع السيد عبد الملك الحوثي على اوضاع المقاومة في فلسطين وبسالة المجاهدين والجهود المبذولة لوقف العدوان
النخالة اثنى على الدور اليمني الكبير في نصرة القضية الفلسطينية واسناد المقاومة
السيد عبد الملك الحوثي اشاد بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته مؤكدا على تمسك الشعب اليمني بمواقفه حتى وقف العدوان
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم السبت المقبل الساعة الخامسة عصراً
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم السبت المقبل الساعة الخامسة عصراً
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارتين استهدفتا بلدتي ميس الجبل وعيتا الشعب في جنوب لبنان
منذ 1 ساعة
4 July، 2024
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