كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا تجمعات للعدو الصهيوني في القرية السويدية غربي رفح برشقة صاروخية وقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 16:06

كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا تجمعات للعدو الصهيوني في القرية السويدية غربي رفح برشقة صاروخية وقذائف الهاون

منذ 28 mins 4 July، 2024
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