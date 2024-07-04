السيد صفي الدين: الفشل الذريع في رفح وغزة يدل على أن جيش العدو المنهك لا يقوى على تحقيق الانتصارات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 16:04

السيد صفي الدين: الفشل الذريع في رفح وغزة يدل على أن جيش العدو المنهك لا يقوى على تحقيق الانتصارات

منذ 2 ساعة 4 July، 2024
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