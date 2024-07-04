المقاومة الإسلامية تستهدف بأكثر من 200 صاروخ من مختلف الأنواع عدداً من مقرات جيش العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 12:22

المقاومة الإسلامية تستهدف بأكثر من 200 صاروخ من مختلف الأنواع عدداً من مقرات جيش العدو

منذ 26 mins 4 July، 2024
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