اعلام العدو: اندلاع حرائق ضخمة في الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 12:22

اعلام العدو: اندلاع حرائق ضخمة في الجولان

منذ 39 mins 4 July، 2024
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