بلدية كريات موتسكين شمال حيفا: على سكان المدينة الانتباه إلى أي تطورات والاستماع إلى التعليمات وستظل أبواب الملاجئ مفتوحة عقب الوضع الأمني المستجد بعد عملية الإغتيال في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 23:50

بلدية كريات موتسكين شمال حيفا: على سكان المدينة الانتباه إلى أي تطورات والاستماع إلى التعليمات وستظل أبواب الملاجئ مفتوحة عقب الوضع الأمني المستجد بعد عملية الإغتيال في جنوب لبنان

منذ 60 mins 3 July، 2024
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