وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط إصابة جراء عملية دهس في منطقة جبل الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 19:16

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط إصابة جراء عملية دهس في منطقة جبل الخليل

منذ 12 mins 3 July، 2024
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