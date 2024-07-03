طيران العدو الاسرائيلي يشن غارة بالقرب من مجمع ناصر الطبي بخانيونس في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 19:16

طيران العدو الاسرائيلي يشن غارة بالقرب من مجمع ناصر الطبي بخانيونس في غزة

منذ 58 mins 3 July، 2024
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