مركز الإطفاء في شمال كيان العدو الاسرائيلي: اندلاع عدد من الحرائق في الجولان نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 19:16

مركز الإطفاء في شمال كيان العدو الاسرائيلي: اندلاع عدد من الحرائق في الجولان نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان

منذ 1 ساعة 3 July، 2024
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